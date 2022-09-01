Гол Санчо позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Лестер»

Недавние соседи по подвалу турнирной таблицы, «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», сыграли в последнем матче пятого тура Премьер-лиги. К сожалению, игра не изобиловала опасными моментами, но и без гола не обошлось. Маркус Рэшфорд вывел Джедона Санчо один на один с голкипером, и момент был реализован. Лучший момент у соперника был со штрафного, Джеймс Мэддисон со штрафного перебросил стенку, и Давид де Хеа в броске испортил сопернику чудо-момент. Форвард Криштиану Роналду провел на поле полтайма, заменив автора гола. Был у португальца момент, но в падении через себя удар получился неточным.

«МЮ» набрал девять очков и расположился в очке от зоны Лиги чемпионов. «Лестер» с одним очком замыкает таблицу.