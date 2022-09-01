Гол Санчо позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Лестер»

Недавние соседи по подвалу турнирной таблицы, «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», сыграли в последнем матче пятого тура Премьер-лиги. К сожалению, игра не изобиловала опасными моментами, но и без гола не обошлось. Маркус Рэшфорд вывел Джедона Санчо один на один с голкипером, и момент был реализован. Лучший момент у соперника был со штрафного, Джеймс Мэддисон со штрафного перебросил стенку, и Давид де Хеа в броске испортил сопернику чудо-момент. Форвард Криштиану Роналду провел на поле полтайма, заменив автора гола. Был у португальца момент, но в падении через себя удар получился неточным.
«МЮ» набрал девять очков и расположился в очке от зоны Лиги чемпионов. «Лестер» с одним очком замыкает таблицу.
Протокол игры
|23'Санчо Джедон (0:1)
Уорд Дэнни II•Джастин Джеймс•Ндиди Уилфред•Эванс Джонни•Томас Люк•Сумаре Бубакари•Мэддисон Джеймс• 87'Тилеманс Юри76' (Ихеаначо Келечи (76') •Дьюсбери-Холл Кирнан•Барнс Харви•Варди Джейми87' (Дака Пэтсон (87')
Де Хеа Давид•Далот Диогу• 28'Варан Рафаэль•Мартинес Лисандро• 49'Маласиа Тирелл• 43'Мактоминай Скотт•Эриксен Кристиан•Эланга Энтони59' (Каземиро Карлос (59') •Фернандеш Бруну•Санчо Джедон68' (Роналду Криштиану (68') •Рэшфорд Маркус87' (Фред Сантос (87')
01 сентября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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