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Гол Санчо позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Лестер»

 
01 Сентября 2022 • 23:58 Комментировать (3)
Лестер
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Недавние соседи по подвалу турнирной таблицы, «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», сыграли в последнем матче пятого тура Премьер-лиги. К сожалению, игра не изобиловала опасными моментами, но и без гола не обошлось. Маркус Рэшфорд вывел Джедона Санчо один на один с голкипером, и момент был реализован. Лучший момент у соперника был со штрафного, Джеймс Мэддисон со штрафного перебросил стенку, и Давид де Хеа в броске испортил сопернику чудо-момент. Форвард Криштиану Роналду провел на поле полтайма, заменив автора гола. Был у португальца момент, но в падении через себя удар получился неточным.

«МЮ» набрал девять очков и расположился в очке от зоны Лиги чемпионов. «Лестер» с одним очком замыкает таблицу.

Протокол игры  
Лестер0:1Манчестер Юнайтед
  23'Санчо Джедон (0:1)
Уорд Дэнни IIДжастин ДжеймсНдиди УилфредЭванс ДжонниТомас ЛюкСумаре БубакариМэддисон Джеймс  87'Тилеманс Юри 76' (Ихеаначо Келечи ( 76') Дьюсбери-Холл КирнанБарнс ХарвиВарди Джейми 87' (Дака Пэтсон ( 87')
Запасные: Олбрайтон МаркБрант ЛьюисКастань ТимотиИверсен ДаниэльПерес АйосеПрат ДеннисСёюнджю Чаглар
Де Хеа ДавидДалот Диогу  28'Варан РафаэльМартинес Лисандро  49'Маласиа Тирелл  43'Мактоминай СкоттЭриксен КристианЭланга Энтони 59' (Каземиро Карлос ( 59') Фернандеш БрунуСанчо Джедон 68' (Роналду Криштиану ( 68') Рэшфорд Маркус 87' (Фред Сантос ( 87')
Запасные: Гарначо АлехандроЛинделоф ВикторВан де Бек ДонниМагуайр ГарриХитон ТомКоварж Матей
01 сентября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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redwhite1959
02 Сентября 2022 в 00:15
И вроде бы Тен Хаг всё делает правильно, выставляя в середине связку двух классных распасовщиков Эриксен - Фернандеш, но остроты от такого "хода" тренера в сегодняшней игры было крайне мало. Команды нанесли по 10 ударов по воротам, причём каждая в створ пробила дважды - очень средние показатели! Хотелось бы поскорее посмотреть в деле Антони - игрок может обыгрывать на скорости один в один и резко обострять ситуацию около штрафной соперника. И - опять же - считаю, что Тен Хаг делает правильно, выпуская Роналду на пол-тайма и доверяя ему роль "джокера". С выходом Криштиану опасных моментов у ворот "Лестера" стало больше, чем за предыдущие две трети игры. А уж удар "ножницами" на 83-й минуте вообще привёл в восторг весь стадион! Внимательно наблюдал за ним - на поле всё делает правильно - и пасы вовремя раздаёт - не жадничает - и старается искать при атаках МЮ свободные зоны! Т.е. мастерство не пропьёшь!)) Да был один обрез, но он был на чужой половине поля, что не так страшно. ИМХО - Роналду рано списывать со счетов - он может принести МЮ ещё много пользы!
snk6565
02 Сентября 2022 в 00:12
Опять три очка без запаха...и играли, вроде, без напряга...но соперник ,кроме стандартов, не шибко напрягал...или Роджерс смирился с отставкой...или МЮ берег силы перед Арсеналом...но...результат, есть результат.
GGMU
Dаvid MU
02 Сентября 2022 в 00:01
C 3-ей подряд победой! Осторожничает Тен Хаг, но результат есть и это хорошо! Радует, что маринует гелевого и не дает ему полного времени. В итоге 6 матчей и 0 результативных действий и припудренного! Видно, что команда стала играть на командный результат, а не стату ботоксного, и результат пошел. В конце матче он вовсе сделал обрез жесткий и из-за него МЮ получил самый опасный момент в свои ворота в матче!
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окончен Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед 3.20 3.55 2.20
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