Дест может оказаться в другом испанском клубе

Защитник каталонской «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в другом клубе из Ла Лиги. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах американца заинтересован «Вильярреал», который готов взять футболиста в аренду на один сезон.

Сам Дест пока размышляет над тем, стоит ли ему присоединяться к «жёлтой субмарине». «Барселона», в свою очередь, готова отпустить футболиста, так как он не входит в планы главного тренера Хави Эрнандеса.

Напомним, что Дестом также интересуется «Манчестер Юнайтед». Бывший тренер Серджино по «Аяксу» Эрик тен Хаг хотел бы воссоединиться со своим экс-подопечным на «Олд Траффорд», но такой вариант станет возможным только в случае ухода Аарона Уан-Биссаки.