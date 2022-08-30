Защитник «Барселоны» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Серджино Дест может стать игроком «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна.

Представители 21-летнего американца в настоящий момент обсуждают потенциальный переход с руководством «красных дьяволов». По данным Mundo Deportivo, клубы близки к согласию по условиям аренды. В сделку также может быть включена опция выкупа примерно за 20 млн евро. Ранее «Барселона» рассматривала возможность обмена Деста на правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаку, однако передумала включать в сделку англичанина.

Серджино Дест принял участие в 72 матчах «Барселоны», но не появлялся на поле в текущем сезоне.