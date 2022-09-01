Антони: «Тренерский стиль тен Хага раскрывает во мне самые лучшие качества»

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о своём переходе в английский клуб из «Аякса».

Напомним, трансфер 22-летнего Антони обошёлся манкунианцам в 95 миллионов евро без учёта бонусов. Ранее бразилец уже работал под руководством Эрика тен Хага, который в настоящий момент возглавляет «красных дьяволов».

«Игра под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе» была идеальной для меня и моего развития. Его футбольный и тренерский стиль раскрывает во мне самые лучшие качества. Я воодушевлён тем, что он мне рассказал о своих планах и амбициях в Манчестере», — цитирует Антони официальный сайт английского клуба.

В текущем сезоне вингер провёл в составе амстердамской команды три матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.