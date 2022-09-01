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ПСВ решил не продавать Гакпо

 
01 Сентября 2022 • 11:22 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.80 2 2.08
Через 9 ч. 42 мин.

ПСВ не продаст полузащитника Годи Гакпо в текущее трансферное окно, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему нидерландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Лидс».  

Действующий контракт футболиста с голландским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Гакпо провёл в составе ПСВ девять матчей, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач. Свой следующий матч голландская команда проведёт 3 сентября против «Твенте». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Саутгемптон Манчестер Юнайтед ПСВ Трансферы футбола - лето 2022 Коди Гакпо
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.80 2.08
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