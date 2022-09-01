ПСВ решил не продавать Гакпо

ПСВ не продаст полузащитника Годи Гакпо в текущее трансферное окно, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему нидерландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Лидс».

Действующий контракт футболиста с голландским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Гакпо провёл в составе ПСВ девять матчей, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач. Свой следующий матч голландская команда проведёт 3 сентября против «Твенте». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.