Уан-Биссака остаётся в «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака вряд ли сменит клуб до закрытия трансферного окна.

«Красные дьяволы» всерьёз рассматривали возможность продажи 24-летнего футболиста этим летом, поскольку на того не слишком рассчитывает новый рулевой команды Эрик тен Хаг. В настоящий момент по 24-летнему англичанину так и не поступило приемлемых предложений, докладывает инсайдер Фабрицио Романо, поэтому уход фулбека крайне маловероятен. Вряд ли состоится и подписание Серджиньо Деста из «Барселоны».

Аарон Уан-Биссака лишь однажды появился на поле с начала текущего сезона, выйдя на замену на последних минутах матча против «Ливерпуля».