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Уан-Биссака остаётся в «Манчестер Юнайтед»

 
31 Августа 2022 • 21:42 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.75 2 2.05
Через 23 ч. 19 мин.

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака вряд ли сменит клуб до закрытия трансферного окна.

«Красные дьяволы» всерьёз рассматривали возможность продажи 24-летнего футболиста этим летом, поскольку на того не слишком рассчитывает новый рулевой команды Эрик тен Хаг. В настоящий момент по 24-летнему англичанину так и не поступило приемлемых предложений, докладывает инсайдер Фабрицио Романо, поэтому уход фулбека крайне маловероятен. Вряд ли состоится и подписание Серджиньо Деста из «Барселоны».

Аарон Уан-Биссака лишь однажды появился на поле с начала текущего сезона, выйдя на замену на последних минутах матча против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака Серджино Дест Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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