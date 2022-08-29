Де Йонг и Депай отправились в Лондон на свадьбу ван де Бека

Стала известна причина, по которой футболисты каталонской «Барселоны» Френки де Йонг и Мемфис Депай отправились на выходные в Лондон. По информации от Actualite Barca, игроки отправились в столицу Великобритании на свадьбу своего напарника по сборной Нидерландов Донни ван де Бека, который выступает за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что как Депая, так и де Йонга связывают с уходом из «Барселоны» до конца трансферного окна. Руководство клуба было бы радо избавиться от обоих футболистов, чтобы решить финансовые проблемы.

Де Йонга ранее связывали с переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Эти же клубы интересовались Депаем.