Дубравка станет игроком «Манчестер Юнайтед» уже в среду

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка станет новым дублёром Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед».

33-летний словак уже прошёл медицинский осмотр в расположении «красных дьяволов». По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход будет завершён утром среды. Дубравка пополнит ряды «Юнайтед» на правах аренды. У манчестерского клуба будет возможность выкупить опытного стража ворот за 10 млн евро.

Мартин Дубравка отыграл за «Ньюкасл» 130 матчей, в которых пропустил 175 голов и 37 раз помог «сорокам» сыграть «на ноль». Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 4 млн евро.