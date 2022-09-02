«Лестер» впервые за последние пять лет проиграл четыре матча кряду в АПЛ

В последнем матче пятого тура английской Премьер-лиги «Лестер» сыграл дома против «Манчестер Юнайтед», потерпев поражение с минимальным счетом. Оно стало для «лис» уже четвертым кряду - после ничьей с «Бретнфордом» последовали поражения от «Арсенала», «Саутгемптона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В последний раз с «Лестером» случалось такое в сезоне 2016\2017, следующем после чемпионского титула. Тогда четыре поражения подряд привели к отставке итальянского специалиста Клаудио Раньери. Сейчас же они привели команду на последнее место в турнирной таблице. Но возможны и другие последствия...