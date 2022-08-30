Известный шахматист рассказал о том, как его заставили назвать Роналду своим любимым футболистом

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ему всегда нравился больше, чем экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Однако шахматист признался, что когда был на играх «сливочных» в Мадриде, испанский клуб взял у него интервью, на котором попросили Карлсена назвать Роналду своим любимым футболистом.

«Я тогда сказал кого-то другого, кажется, это был Иско, но они сказали: «Хорошо, дубль два, теперь ты говоришь Роналду». Так что для них в тот момент это было очень важно», — рассказал Карлсен в подкасте Лекса Фридмана.

В настоящий момент 37-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне португалец провёл в составе «красных дьяволов» три матча, не отметившись в них результативными действиями. Напомним, что за свою карьеру знаменитый португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».