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Известный шахматист рассказал о том, как его заставили назвать Роналду своим любимым футболистом

 
30 Августа 2022 • 09:32 Комментировать (1)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.35 X 3.80 2 2.05
01.09 22:00

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ему всегда нравился больше, чем экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Однако шахматист признался, что когда был на играх «сливочных» в Мадриде, испанский клуб взял у него интервью, на котором попросили Карлсена назвать Роналду своим любимым футболистом.

«Я тогда сказал кого-то другого, кажется, это был Иско, но они сказали: «Хорошо, дубль два, теперь ты говоришь Роналду». Так что для них в тот момент это было очень важно», — рассказал Карлсен в подкасте Лекса Фридмана.

В настоящий момент 37-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне португалец провёл в составе «красных дьяволов» три матча, не отметившись в них результативными действиями. Напомним, что за свою карьеру знаменитый португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Магнус Карлсен
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Августа 2022 в 09:58
Мне тоже пытаются навязать эту точку зрения... Но это бесполезно... Я не чемпион мира по шахматам... Они, видать, все тупые.... А-ха-ха-ха...😆..
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