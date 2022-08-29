Маркизио: «Роналду не нужен «Наполи»

Бывший игрок «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио высказался о возможном приходе Криштиану Роналду в «Наполи».

Экс-хавбек не одобряет вероятный трансфер, считая 37-летнего португальца неподходящей кандидатурой для команды Лучано Спаллетти: «Прямо сейчас Криштиану Роналду не нужен «Наполи», – цитирует Маркизио инсайдер Николо Скира. – Это попросту футболист не того типажа, который впишется в игру команды, если судить по первым матчам нового сезона Серии А. Я не думаю, что появление Роналду окажет положительное влияние на систему, которую строит Спаллетти», – заявил известный в прошлом полузащитник.