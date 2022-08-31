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Спортивный директор «Наполи» поставил точку в вопросе подписания Роналду

 
31 Августа 2022 • 21:51 Комментировать
Наполи
1:1
Лечче
1 1.25 X 6.80 2 12.70
перерыв

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о возможном подписании Криштиану Роналду.

Именно «Наполи» считался основным претендентом на форварда «Манчестер Юнайтед» в последние дни, однако представитель клуба полностью опроверг слухи: «Сделка по Криштиану? В этих разговорах не было ни капли правды. Мы просто находимся в хороших отношениях с его агентом Жорже Мендешем – ничего более», – заявил Джунтоли, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщалось в СМИ, Мендеш предлагал «Наполи» продать в «Манчестер Юнайтед» Виктора Осимхена, подписав вместо него Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи Кристиано Джунтоли Трансферы футбола - лето 2022
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НАПОЛИ ЛЕЧЧЕ
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