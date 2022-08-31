Спортивный директор «Наполи» поставил точку в вопросе подписания Роналду

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о возможном подписании Криштиану Роналду.

Именно «Наполи» считался основным претендентом на форварда «Манчестер Юнайтед» в последние дни, однако представитель клуба полностью опроверг слухи: «Сделка по Криштиану? В этих разговорах не было ни капли правды. Мы просто находимся в хороших отношениях с его агентом Жорже Мендешем – ничего более», – заявил Джунтоли, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщалось в СМИ, Мендеш предлагал «Наполи» продать в «Манчестер Юнайтед» Виктора Осимхена, подписав вместо него Роналду.