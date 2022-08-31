Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис перебрался в «Пари Сен-Жермен».

О переходе сообщил официальный сайт французского клуба. Соглашение испанского хавбека рассчитано на пять лет, а стоимость трансфера, по информации инсайдера Фабрицио Романо, составила 21,5 млн евро без учёта бонусов.

Фабиан Руис выступал за «Наполи» с 2018 года, отыграв в цветах «адзурри» 166 матчей во всех турнирах. На счету хавбека 22 забитых мяча и 15 голевых передач. Контракт 26-летнего игрока с неаполитанцами истекал в следующем году, чем и обусловлена невысокая плата за трансфер.

Руис – уже третий центральный полузащитник, приобретённый «ПСЖ» этим летом, после Витиньи и Ренату Саншеша.