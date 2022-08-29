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Чемпионат Италии. Серия А

Милик: «Это особый день для меня»

 
29 Августа 2022 • 19:22 Комментировать
Наполи
...
Лечче
1 1.25 X 6.00 2 11.00
31.08 21:45

Польский форвард Аркадиуш Милик вернулся в итальянский чемпионат, ранее он выступал за «Наполи», теперь будет защищать цвета «Ювентуса». Он поделился своими первыми впечатлениями.

- Это особенный момент в моей жизни, выступать за такой большой клуб, это всегда было моей целью. Хочу помочь команде, забить как можно больше голов. Мне уже нравится тут атмосфера, я встретился с Щенсны, с которым мы знакомы много лет. Мне было хорошо в «Марселе», но сейчас пришла новая пора моей жизни, важно настоящее, а не прошлое. Хочу написать новую страницу в истории «Ювентуса», - цитирует Милика ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Наполи Аркадиуш Милик
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НАПОЛИ ЛЕЧЧЕ
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