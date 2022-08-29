Милик: «Это особый день для меня»

Польский форвард Аркадиуш Милик вернулся в итальянский чемпионат, ранее он выступал за «Наполи», теперь будет защищать цвета «Ювентуса». Он поделился своими первыми впечатлениями.

- Это особенный момент в моей жизни, выступать за такой большой клуб, это всегда было моей целью. Хочу помочь команде, забить как можно больше голов. Мне уже нравится тут атмосфера, я встретился с Щенсны, с которым мы знакомы много лет. Мне было хорошо в «Марселе», но сейчас пришла новая пора моей жизни, важно настоящее, а не прошлое. Хочу написать новую страницу в истории «Ювентуса», - цитирует Милика ITASportPress.