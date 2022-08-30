Галтье: «Мы давно нацелились на Руиса»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что его клуб близок к трансферу полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Об это французский специалист сообщил на пресс-конференции перед матчем с «Тулузой».

«Мы давно нацелились на Руиса. Официального подтверждения пока нет. У нас уже бывали случаи, когда нам давали обещания, а в итоге ничего не происходило. Нужно подождать», – сказал Галтье.

Ранее итальянский инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что Руис прибыл на медосмотр в Париж. Игрок сборной Испании должен подписать с «ПСЖ» контракт сроком до 2027 года. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро.