Переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» по Кейлору Навасу зашли в тупик

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может остаться в своём клубе.

Новый главный тренер парижан Кристоф Галтье сделал выбор в пользу Джанлуиджи Доннаруммы, определяя основного вратаря команды сезон 2022/23, а для Наваса начали подыскивать новый клуб. Переговоры с «Наполи» находились на продвинутой стадии, однако теперь сделка может не состояться. Как информирует журналист Лоик Танзи, активные обсуждения по костариканцу больше не ведутся. Вероятно, в «ПСЖ» передумали избавляться от 35-летнего стража ворот, решив сохранить его в качестве дублёра Доннаруммы.

В прошлом сезоне Кейлор Навас принял участие в 26 матчах, пропустив 24 гола, а с начала новой кампании пока не появлялся на поле.