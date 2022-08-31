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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский агент Д`Амико: «Окружение Роналду ведёт себя позорно»

 
31 Августа 2022 • 19:21 Комментировать (1)
Наполи
...
Лечче
1 1.25 X 6.80 2 12.70
Через 2 ч. 7 мин.

Итальянский агент Андреа Д`Амико высказался по поводу ситуации с португальским форвардом Криштиану Роналду, который не хочет оставаться в своем нынешнем клубе «Манчестер Юнайтед». Агент считает, что Роналду надо уходить достойно и с высоко поднятой головой.

- Когда великий игрок хочет уйти, он должен сделать это решительно, чтобы не портить свою репутацию. Может, ему следует уехать за океан. Окружение Роналду ведет себя позорно, предлагая его всем подряд только лишь для того, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Я считаю, что «Наполи» лучше остаться с Осимхеном, - цитирует слова агента ITASportPress.
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Наполи Андреа Д`амико
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НАПОЛИ ЛЕЧЧЕ
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Августа 2022 в 19:26
Сейчас для него уйти решительно можно только в МЛС... Или Китай... Остальные решительно от него отказываются... Хе-хе...
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31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.80 12.70
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