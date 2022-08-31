Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не смог дожать «Лечче»

 
31 Августа 2022 • 23:43 Комментировать
Наполи
1:1
Лечче
окончен

Матч четвёртого тура чемпионата Италии «Наполи» - «Лечче» был богатым на опасные моменты. Алекс Мерет в середине первого тайма взял пенальти от Лоренцо Коломбо, а вскоре уже Эльиф Элмас открыл счет. Правда, очень быстро Коломбо исправился, сравняв счет дальним ударом. 1:1, и «Наполи» с 8 очками на третьем месте.

Протокол игры  
Наполи1:1Лечче
(1:0) Элмас Эльиф27'  
  31'Коломбо Лоренцо (1:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоКим Мин-ЧжэОливера МатиасНдомбеле Танги 46' (Лоботка Станислав ( 46') Замбо-Ангисса Андре-Франк 85' (Симеоне Джованни ( 85') Политано Маттео  13' 72' (Лосано Ирвинг ( 72') Элмас Эльиф 56' (Кварацхелия Хвича ( 56') Распадори Джакомо 46' (Зелиньски Пётр ( 46') Осимхен Виктор
Запасные: Сиригу СальватореМарфелла ДавидеРуй МариуГаэтано ДжанлукаРрахмани АмирЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли Алессандро
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинПеццелла ДжузеппеБаскиротто ФедерикоТуиа АлессандроХельгасон Торир 46' (Joan Gonzalez ( 46') Юлманд Мортен  33'Аскилдсен Кристоффер 62' (Стрефецца Габриэль ( 62') Ди Франческо Федерико 62' (Блен Алексис ( 62') Коломбо Лоренцо  40' 70' (Сисей Ассан ( 70') Банда Ламек 75' (Листковски Марчин ( 75')
Запасные: Самоя ЯсперБлеве МаркоЮмтити СамуэльФработта ДжанлукаГалло АнтониноРодригес ПаблоПонграчич МаринБистрович Кристиян
31 августа. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Видео

Коломбо упускает возможность открыть счет (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Коломбо упускает возможность открыть счет (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лечче Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Удинезе 1:0 Фиорентина 2.55 3.45 2.70
окончен Сампдория 1:1 Лацио 4.30 3.80 1.90
окончен Эмполи 1:1 Верона 2.80 3.30 2.60
окончен Наполи 1:1 Лечче 1.25 6.80 12.70
окончен Ювентус 2:0 Специя 1.30 6.20 10.50
01.09  21:45 Аталанта ... Торино 1.70 3.80 5.20
01.09  21:45 Болонья ... Салернитана 1.85 3.50 4.40
Все матчи
Новости
31 Августа
23:46 · Италия. Серия А
«Милан» сможет выкупить Деста у «Барселоны» за 20 млн евро
23:43 · Италия. Серия А
«Наполи» не смог дожать «Лечче»
23:43 · Италия. Серия А
Гол Влаховича со штрафного принёс «Ювентусу» победу над «Специей» 2
23:25 · Италия. Серия А
Джампаоло: «Заслужили ничью»
23:21 · Италия. Серия А
«Барселона» отпускает Альбу в итальянский топ-клуб
22:50 · Италия. Серия А
Моратти: «Интер» не мог подписать Дибалу»
22:30 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал подписание защитника «Барселоны»
22:17 · Италия. Серия А
Моратти: «Интер» готов к Скудетто»
22:10 · Италия. Серия А
Кейлор Навас не перейдёт в «Наполи»
21:51 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Наполи» поставил точку в вопросе подписания Роналду
21:32 · Италия. Серия А
«Сампдория» в компенсированное время не пустила «Лацио» в лидеры
21:31 · Италия. Серия А
«Удинезе» нанёс первое поражение в сезоне для «Фиорентины»
21:31 · Италия. Серия А
«Аталанта» сообщила о расставании с Иличичем официально
21:23 · Италия. Серия А
«Эмполи» с «Вероной» по-прежнему без побед
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Специя»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем