«Наполи» не смог дожать «Лечче»

Матч четвёртого тура чемпионата Италии «Наполи» - «Лечче» был богатым на опасные моменты. Алекс Мерет в середине первого тайма взял пенальти от Лоренцо Коломбо, а вскоре уже Эльиф Элмас открыл счет. Правда, очень быстро Коломбо исправился, сравняв счет дальним ударом. 1:1, и «Наполи» с 8 очками на третьем месте.
Протокол игры
|(1:0) Элмас Эльиф27'
|31'Коломбо Лоренцо (1:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Ким Мин-Чжэ•Оливера Матиас•Ндомбеле Танги46' (Лоботка Станислав (46') •Замбо-Ангисса Андре-Франк85' (Симеоне Джованни (85') •Политано Маттео 13'72' (Лосано Ирвинг (72') •Элмас Эльиф56' (Кварацхелия Хвича (56') •Распадори Джакомо46' (Зелиньски Пётр (46') •Осимхен Виктор
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Пеццелла Джузеппе•Баскиротто Федерико•Туиа Алессандро•Хельгасон Торир46' (Joan Gonzalez (46') •Юлманд Мортен• 33'Аскилдсен Кристоффер62' (Стрефецца Габриэль (62') •Ди Франческо Федерико62' (Блен Алексис (62') •Коломбо Лоренцо 40'70' (Сисей Ассан (70') •Банда Ламек75' (Листковски Марчин (75')
31 августа. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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