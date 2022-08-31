«Наполи» не смог дожать «Лечче»

Матч четвёртого тура чемпионата Италии «Наполи» - «Лечче» был богатым на опасные моменты. Алекс Мерет в середине первого тайма взял пенальти от Лоренцо Коломбо, а вскоре уже Эльиф Элмас открыл счет. Правда, очень быстро Коломбо исправился, сравняв счет дальним ударом. 1:1, и «Наполи» с 8 очками на третьем месте.

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