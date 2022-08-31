Кейлор Навас не перейдёт в «Наполи»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли практически полностью исключил возможность подписания голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса.

Костариканец, лишившийся места в основном составе парижан, ещё недавно был близок к переезду в Италию, но переговоры зашли в тупик. «ПСЖ» обсуждал с «Наполи» аренду Наваса, а также был готов разорвать контракт с 35-летним игроком, чтобы тот мог беспрепятственно сменить клуб, но ничего из этого так и не произошло.

Теперь спортивный директор «Наполи» подтвердил, что подписание опытного стража ворот не состоится: «В нашем составе есть два вратаря, и оба проявляют себя отлично, так что мы на 99% сохраним свой текущий состав», – заявил Джунтоли.