Тренер «Лечче» рассказал, как уговорил Юмтити согласиться на место в его команде

Французский защитник Самуэль Юмтити стал игроком «Лечче», и наставник клуба Стикки Дамиани пояснил, как он узнал о такой возможности и уговорил игрока согласиться на подобный переход.

- Мы ехали на матч в Сассуоло, мне позвонили и рассказали о такой возможности. Я спросил, сколько он будет стоить. Выяснилось, что мы заплатим ему лишь в том случае, если он проведет определенное количество матчей, и мы сохраним прописку в Серии А. Для него это будет очень необычный опыт в своей карьере. Что у нас общего? Рабочая культура, внимание к деталям, - цитирует наставника «Лечче» ITASportPress.