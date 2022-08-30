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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Лечче» рассказал, как уговорил Юмтити согласиться на место в его команде

 
30 Августа 2022 • 18:01 Комментировать
Наполи
...
Лечче
1 1.25 X 6.20 2 11.50
31.08 21:45

Французский защитник Самуэль Юмтити стал игроком «Лечче», и наставник клуба Стикки Дамиани пояснил, как он узнал о такой возможности и уговорил игрока согласиться на подобный переход.

- Мы ехали на матч в Сассуоло, мне позвонили и рассказали о такой возможности. Я спросил, сколько он будет стоить. Выяснилось, что мы заплатим ему лишь в том случае, если он проведет определенное количество матчей, и мы сохраним прописку в Серии А. Для него это будет очень необычный опыт в своей карьере. Что у нас общего? Рабочая культура, внимание к деталям, - цитирует наставника «Лечче» ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Самуэль Юмтити Стикки Дамиани
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