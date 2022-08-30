«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с бразильским вингером «Аякса» Антони.

Сумма трансфера составила 95 миллионов евро. Ещё 5 миллионов амстердамский клуб сможет заработать в виде бонусов. Сам футболист заключил с «красными дьяволами» пятилетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Напомним, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже имел опыт работы с этим игроком в «Аяксе».

Отметим, что переход Антони стал самым дорогим трансфером нынешнего лета.

Всего за команду из Амстердама вингер провёл 82 матча, в которых забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 35 миллионов евро.