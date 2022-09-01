«Манчестер Юнайтед» на страницах своего официального сайта объявил о трансфере Мартина Дубравки. «Красные дьяволы» арендовали 33-летнего вратаря у «Ньюкасла» на сезон 2022/2023. По завершению этого срока манкунианцы смогут выкупить права на словацкого футболиста.

За «Ньюкасл» Мартин Дубравка играл со средины сезона 2017/2018. За это время голкипер провёл 130 официальных матчей, в которых пропустил 175 голов.

В первый вечер осени «Манчестер Юнайтед» проведёт матч пятого тура Английской премьер-лиги против «Лестера». Следить за ходом поединка во всех подробностях можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.