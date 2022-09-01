Тен Хаг: «Роналду впишется в любую игровую систему»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что Криштиану Роналду способен приносить пользу в любой тактической модели.

«На тренировках мы видим, на что способен Криштиану Роналду. Он подходит нам, потому что он, как всем прекрасно известно, выдающийся футболист. Он обладает особыми качествами, поэтому без проблем может вписаться в любое тактическое построение и любую игровую систему», – заявил голландский специалист, отвечая на очередной вопрос о том, способен ли 37-летний португалец заиграть под его руководством.

Ранее Эрик тен Хаг признавался, что Криштиану Роналду точно не покинет «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна.