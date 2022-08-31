«Эвертон» близок к трансферу полузащитника «МЮ»

«Эвертон» находится в шаге от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, обе стороны уверены в скором заключении сделки.

По сведениям источника, Гарнера хотят приобрести ещё три клуба из Английской премьер-лиги, но фаворитом на футболиста является именно «Эвертон». Сделка должна состояться на постоянной основе.

Прошлый сезон Гарнер провёл на правах аренды за «Ноттингем Форест», которому помог вернуться в элитный дивизион. Англичанин отметился 4 голами и 8 ассистами в прошлой кампании в Чемпионшипе.