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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» близок к трансферу полузащитника «МЮ»

 
31 Августа 2022 • 11:15 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.75 2 2.07
01.09 22:00

«Эвертон» находится в шаге от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, обе стороны уверены в скором заключении сделки.

По сведениям источника, Гарнера хотят приобрести ещё три клуба из Английской премьер-лиги, но фаворитом на футболиста является именно «Эвертон». Сделка должна состояться на постоянной основе.

Прошлый сезон Гарнер провёл на правах аренды за «Ноттингем Форест», которому помог вернуться в элитный дивизион. Англичанин отметился 4 голами и 8 ассистами в прошлой кампании в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Джеймс Гарнер Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.55 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 7.00
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
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