«Манчестер Юнайтед» договорился с новым вратарём

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

33-летний словак согласовал с «красными дьяволами» личные контрактные условия, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Дубравка очень рад перспективе продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» и надеется, что «Ньюкасл» не станет препятствовать переходу.

Манчестерский гранд хочет арендовать вратаря с правом выкупа за 6 млн евро, а «Ньюкасл» настаивает на полноценном трансфере. Переговоры между клубами продолжаются.

В текущем сезоне Мартин Дубравка остался в запасе во всех трёх матчах «Ньюкасла» в чемпионате Англии.