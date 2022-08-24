«Ньюкасл» заплатит 75 миллионов евро за одного из лучших бомбардиров Ла Лиги

«Ньюкасл» договорился с «Реал Сосьедадом» о трансфере нападающего Александера Исака. По информации The Athletic, форвард сборной Швеции обойдётся «сорокам» в рекордные 75 миллионов евро.

Эта продажа также станет самой дорогой в истории «Реал Сосьедада». 22-летний форвард теперь должен отправиться в Великобританию и пройти медосмотр в стане «сорок».

Напомним, что Исак ранее выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию». В новом сезоне швед уже отметился одним голом в Ла Лиге в ворота каталонской «Барселоны». В целом на счету нападающего 33 гола за три года в чемпионате Испании.