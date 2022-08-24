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«Ньюкасл» заплатит 75 миллионов евро за одного из лучших бомбардиров Ла Лиги

 
24 Августа 2022 • 15:37 Комментировать
Эльче
...
Реал Сосьедад
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27.08 18:30

«Ньюкасл» договорился с «Реал Сосьедадом» о трансфере нападающего Александера Исака. По информации The Athletic, форвард сборной Швеции обойдётся «сорокам» в рекордные 75 миллионов евро.

Эта продажа также станет самой дорогой в истории «Реал Сосьедада». 22-летний форвард теперь должен отправиться в Великобританию и пройти медосмотр в стане «сорок».

Напомним, что Исак ранее выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию». В новом сезоне швед уже отметился одним голом в Ла Лиге в ворота каталонской «Барселоны». В целом на счету нападающего 33 гола за три года в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Реал Сосьедад Александер Исак Трансферы футбола - лето 2022
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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