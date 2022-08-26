Хау – о трансфере Исака: «Да, мы очень близки»

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что его клуб очень близок к трансферу нападающего «Реал Сосьедада» Александера Исака. Напомним, что игрок сборной Швеции должен обойтись «сорокам» в рекордные 70 миллионов евро.

«Да, мы очень близки. Английский футбол отлично подойдёт под его профиль, так что мы получим очень многообещающего футболиста», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, что Исак уже находится в Англии для того, чтобы пройти медосмотр в стане «Ньюкасла». Игрок станет рекордной продажей в истории «Реал Сосьедада».

В новом сезоне швед успел забить один гол в чемпионате Испании в ворота каталонской «Барселоны».