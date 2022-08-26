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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау – о трансфере Исака: «Да, мы очень близки»

 
26 Августа 2022 • 12:14 Комментировать
Эльче
...
Реал Сосьедад
1 3.95 X 3.20 2 2.05
27.08 18:30

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что его клуб очень близок к трансферу нападающего «Реал Сосьедада» Александера Исака. Напомним, что игрок сборной Швеции должен обойтись «сорокам» в рекордные 70 миллионов евро.

«Да, мы очень близки. Английский футбол отлично подойдёт под его профиль, так что мы получим очень многообещающего футболиста», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, что Исак уже находится в Англии для того, чтобы пройти медосмотр в стане «Ньюкасла». Игрок станет рекордной продажей в истории «Реал Сосьедада».

В новом сезоне швед успел забить один гол в чемпионате Испании в ворота каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Реал Сосьедад Эдди Хау Александер Исак Трансферы футбола - лето 2022
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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