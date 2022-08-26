«Ньюкасл» официально объявил о переходе шведского нападающего Александра Исака из клуба «Реал Сосьедад».

Форвард подписал с английским клубом пятилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро плюс 5 миллионов «Реал Сосьедад» сможет получить в виде бонусов. Форвард будет выступать в составе «Ньюкасла» под 14-м номером.

22-летний Исак защищал цвета испанского клуба с 2019 года. Всего в составе своей бывшей команды швед провёл 132 матча, забив в них 44 гола и отдав восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Исака в 30 миллионов евро.