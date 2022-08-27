Кавани скоро примет решение о будущем, у него два варианта для продолжения карьеры

Нападающий Эдинсон Кавани в ближайшее время должен определиться со своим новым клубом. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, уругваец выбирает между двумя командами из испанской Ла Лиги.

Речь идёт о «Реал Сосьедаде» и «Валенсии». Оба клуба пытаются убедить Кавани подписать контракт. Нападающий ещё с февраля решил, что приоритетным вариантом для продолжения карьеры для него будет команда из Ла Лиги.

Напомним, что Кавани находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Английский клуб пока не смог купить футболиста на замену уругвайскому нападающему.