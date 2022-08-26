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Исак подписал с «Ньюкаслом» контракт до 2028 года

 
26 Августа 2022 • 13:08 Комментировать
Эльче
...
Реал Сосьедад
1 3.95 X 3.20 2 2.05
27.08 18:30

Нападающий Александер Исак стал новичком «Ньюкасла». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, швед уже прошёл медицинский осмотр, а затем поставил свою подпись под 6-летним контрактом.

Ранее главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что клуб очень близок к трансферу Исака. Таким образом, официальное объявление о сделке ожидается в ближайшее время.

Напомним, что экс-нападающий дортмундской «Боруссии» обошёлся «сорокам» в 70 миллионов евро. Игрок стал самой дорогой продажей в истории «Реал Сосьедада».

Исак может дебютировать за «Ньюкасл» уже в воскресном матче против «Вулверхэмптона», который стартует в 16:00 по Москве.

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Ньюкасл Реал Сосьедад Александр Исак Трансферы футбола - лето 2022
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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