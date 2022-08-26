Исак подписал с «Ньюкаслом» контракт до 2028 года

Нападающий Александер Исак стал новичком «Ньюкасла». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, швед уже прошёл медицинский осмотр, а затем поставил свою подпись под 6-летним контрактом.

Ранее главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что клуб очень близок к трансферу Исака. Таким образом, официальное объявление о сделке ожидается в ближайшее время.

Напомним, что экс-нападающий дортмундской «Боруссии» обошёлся «сорокам» в 70 миллионов евро. Игрок стал самой дорогой продажей в истории «Реал Сосьедада».

Исак может дебютировать за «Ньюкасл» уже в воскресном матче против «Вулверхэмптона», который стартует в 16:00 по Москве.