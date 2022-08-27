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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай отказался от варианта с переходом в «Реал Сосьедад»

 
27 Августа 2022 • 19:12 Комментировать
Эльче
0:1
Реал Сосьедад
окончен

«Барселона» продолжает прорабатывать варианты расставания с голландским нападающим Мемфисом Депаем, который не устраивает главного тренера Хави Эрнандеса. Депаем интересовались туринский «Ювентус», а также его бывший клуб «Манчестер Юнайтед», но эти варианты пока что так и не сработали.

Также услуги Мемфиса были предложены «Реал Сосьедаду», но от такого трансфера отказался сам прознавший про него Депай, сообщает испанское издание Sport.

Мемфис Депай стал игроком «Барселоны» в 2021 году, перейдя в нее после четырех лет выступлений в составе «Лиона». До французского клуба он поиграл также за ПСВ и «Манчестер Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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окончен Эльче 0:1 Реал Сосьедад 3.70 3.15 2.17
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27.08  23:00 Альмерия ... Севилья 3.60 3.20 2.20
28.08  18:30 Хетафе ... Вильярреал 4.50 3.30 1.90
28.08  20:30 Барселона ... Вальядолид 1.17 8.50 13.00
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