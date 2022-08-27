Депай отказался от варианта с переходом в «Реал Сосьедад»

«Барселона» продолжает прорабатывать варианты расставания с голландским нападающим Мемфисом Депаем, который не устраивает главного тренера Хави Эрнандеса. Депаем интересовались туринский «Ювентус», а также его бывший клуб «Манчестер Юнайтед», но эти варианты пока что так и не сработали.

Также услуги Мемфиса были предложены «Реал Сосьедаду», но от такого трансфера отказался сам прознавший про него Депай, сообщает испанское издание Sport.

Мемфис Депай стал игроком «Барселоны» в 2021 году, перейдя в нее после четырех лет выступлений в составе «Лиона». До французского клуба он поиграл также за ПСВ и «Манчестер Юнайтед».