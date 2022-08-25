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Исак прибыл в Великобританию, чтобы завершить переход в «Ньюкасл»

 
25 Августа 2022 • 09:51 Комментировать
Эльче
...
Реал Сосьедад
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27.08 18:30

Нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак прибыл в Великобританию для завершения своего рекордного перехода в стан «Ньюкасла». Об этом в социальных сетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что сумма сделки должна составить в районе 70 миллионов евро. Это будет рекордная продажа в истории «Реал Сосьедада», а также рекордная покупка в истории «Ньюкасла».

В новом сезоне Ла Лиги шведский форвард успел отличиться голом в ворота каталонской «Барселоны». Ранее футболистом активно интересовался лондонский «Арсенал», но «канониры» не захотели платить требуемую сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Реал Сосьедад Александер Исак Трансферы футбола - лето 2022
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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