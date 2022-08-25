Исак прибыл в Великобританию, чтобы завершить переход в «Ньюкасл»

Нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак прибыл в Великобританию для завершения своего рекордного перехода в стан «Ньюкасла». Об этом в социальных сетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что сумма сделки должна составить в районе 70 миллионов евро. Это будет рекордная продажа в истории «Реал Сосьедада», а также рекордная покупка в истории «Ньюкасла».

В новом сезоне Ла Лиги шведский форвард успел отличиться голом в ворота каталонской «Барселоны». Ранее футболистом активно интересовался лондонский «Арсенал», но «канониры» не захотели платить требуемую сумму.