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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» включился в борьбу за Кавани

 
27 Августа 2022 • 11:25 Комментировать
Эльче
...
Реал Сосьедад
1 3.70 X 3.15 2 2.17
Через 6 ч. 25 мин.

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в клубе «Реал Сосьедад», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что приоритетом для 35-летнего форварда является выступление в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что интерес к Кавани проявляют «Вильярреал» и «Валенсия», а также французская «Ницца».

В настоящий момент уругваец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Кавани был «Манчестер Юнайтед», который он покинул нынешним летом. В минувшем сезоне АПЛ нападающий провёл 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.  

Напомним, что Кавани с 200 голами в своём активе является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», за который выступал на протяжении семи лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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27.08  18:30 Эльче ... Реал Сосьедад 3.70 3.15 2.17
27.08  20:30 Райо Вальекано ... Мальорка 2.03 3.20 4.15
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