«Реал Сосьедад» включился в борьбу за Кавани

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в клубе «Реал Сосьедад», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что приоритетом для 35-летнего форварда является выступление в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что интерес к Кавани проявляют «Вильярреал» и «Валенсия», а также французская «Ницца».

В настоящий момент уругваец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Кавани был «Манчестер Юнайтед», который он покинул нынешним летом. В минувшем сезоне АПЛ нападающий провёл 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что Кавани с 200 голами в своём активе является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», за который выступал на протяжении семи лет.