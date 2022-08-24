«Щедрая душа» - Сен-Максимен купил и раздал подарки сотне детишек

Мы уже сообщали о том, что после первого матча сезона французский футболист Аллан Сен-Максимен подарил фанату часы. А сейчас француз решил подарить радость уже не одному человеку, а сразу сотне детишек.

Накануне матча с «Манчестер Сити» он случайно зашел в большой магазин детских игрушек, где в тот момент в общей сложности находились около сотни детей из различных семей, разумеется, с родителями.

И всем им Аллан купил игрушки - плюшевых мишек и игрушечные поезда. Щедрость Сен-Максимена шокировала продавца и привела в неописуемый восторг детишек.

Сен-Максимен выступает в составе «сорок» с 2019 года.