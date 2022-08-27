Лаже: «Траоре счастлив в «Вулверхэмптоне»

Тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже считает, что полузащитник Адама Траоре останется в клубе после закрытия трансферного окна. Напомним, что 26-летнего испанца ранее связывали с уходом, так как у него остался всего год по контракту с «волками».

«Я вижу, что Адама Траоре счастлив здесь. Я счастлив видеть его в составе, надеюсь, он тоже рад с нами работать. Может ли он уйти? Всё возможно», – сказал Лаже на пресс-конференции.

Вторую половину прошлого сезона Траоре провёл на правах аренды за каталонскую «Барселону», где отметился двумя ассистами в 11 поединках чемпионата Испании.

Ранее игрока связывали с переходом в «Тоттенхэм».