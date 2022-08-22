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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ ведёт переговоры по трансферу Калайджича, речь не об «МЮ»

 
22 Августа 2022 • 15:42 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
28.08 16:00

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг в социальных сетях рапортует, что австрийца хочет приобрести «Вулверхэмптон».

По сведениям источника, «волки» активно ведут переговоры со «Штуттгартом» о сумме компенсации. Сообщается, что «Вулверхэмптон» уже согласовал условия личного контракта с самим Калайджичем.

Напомним, что Калайджич ранее являлся трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Австриец в новом сезоне Бундеслиге отметился тремя ассистами в трёх матчах. За два предыдущих сезона форвард забил в чемпионате 21 гол в 28 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вулверхэмптон Трансферы футбола - лето 2022 Саша Калайджич
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ВУЛВЕРХЭМПТОН НЬЮКАСЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Августа 2022 в 15:46
Клуб АПЛ ведёт переговоры по трансферу Калайджича, речь не об «МЮ»
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ай речь об тибе.. А-ха-ха-ха.. )))
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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