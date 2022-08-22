Клуб АПЛ ведёт переговоры по трансферу Калайджича, речь не об «МЮ»

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг в социальных сетях рапортует, что австрийца хочет приобрести «Вулверхэмптон».
По сведениям источника, «волки» активно ведут переговоры со «Штуттгартом» о сумме компенсации. Сообщается, что «Вулверхэмптон» уже согласовал условия личного контракта с самим Калайджичем.
Напомним, что Калайджич ранее являлся трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Австриец в новом сезоне Бундеслиге отметился тремя ассистами в трёх матчах. За два предыдущих сезона форвард забил в чемпионате 21 гол в 28 матчах.
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ай речь об тибе.. А-ха-ха-ха.. )))
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