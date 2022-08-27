Калайджич вне заявки «Штуттгарта» на матч с «Кёльном», игрок интересен клубу АПЛ

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич остался вне заявки своей команды на матч чемпионата против «Кёльна». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что австрийца в последнее время активно связывают с переходом в «Вулверхэмптон». Главный тренер «волков» Бруну Лаже ранее не стал отрицать, что его клуб может пополнить свои ряды игроком сборной Австрии.

В новом сезоне немецкой Бундеслиги Калайджич уже отметился тремя результативными передачами. Футболист ранее был интересен «Манчестер Юнайтед», но его переход в стан «красных дьяволов» уже вряд ли состоится.