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Калайджич вне заявки «Штуттгарта» на матч с «Кёльном», игрок интересен клубу АПЛ

 
27 Августа 2022 • 15:20 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
1 2.70 X 3.25 2 2.65
28.08 16:00

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич остался вне заявки своей команды на матч чемпионата против «Кёльна». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что австрийца в последнее время активно связывают с переходом в «Вулверхэмптон». Главный тренер «волков» Бруну Лаже ранее не стал отрицать, что его клуб может пополнить свои ряды игроком сборной Австрии.

В новом сезоне немецкой Бундеслиги Калайджич уже отметился тремя результативными передачами. Футболист ранее был интересен «Манчестер Юнайтед», но его переход в стан «красных дьяволов» уже вряд ли состоится.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вулверхэмптон Кёльн Саша Калайджич
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ВУЛВЕРХЭМПТОН НЬЮКАСЛ
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