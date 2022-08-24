Как «Ньюкасл» собирается устроить калейдоскоп нападающих в Испании

Трансферный рынок близится к завершению, и накануне закрытия в Испании может начаться калейдоскоп переходов нападающих. Виной тому «Ньюкасл». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ситуации.

«Ньюкасл» перед закрытием трансферного окна собирается совершить крупное приобретение. «Сороки» готовы выложить 70 миллионов евро за форварда Александера Исака, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад». За такие деньги в Сан-Себастьяне готовы обернуть шведа в подарочную упаковку и самостоятельно отвезти в Англию. Исак тоже не против отправиться в стан «Ньюкасла». Этот трансфер не случится только в том случае, если «сороки» вдруг сами передумают.

Уход Исака за такие деньги в свою очередь запускает интересный процесс в самой Испании. «Реал Сосьедад», конечно, рад получить 70 миллионов евро, но баскам и самим нужен нападающий. Тем более что деньги у клуба будут, и их надо будет лишь правильно вложить. При этом вариантов предостаточно.

Уже сообщалось об интересе клуба из Сан-Себастьяна к форварду «Хетафе» Энесу Уналу. В прошлом сезоне турок забил 16 голов в Ла Лиге, в этом тоже уже успел отличиться. Уналу 25 лет, так что он выглядит интересным вариантом. Правда, в контракте Унала прописаны отступные в размере 40 миллионов евро. Конечно, такие деньги за него платить «Реал Сосьедад» не будет, но торговаться всё равно придётся серьёзно. «Хетафе» сам выкупил Унала за 9 миллионов евро, а к тому же обещал 30% «Вильярреал» от его следующей продажи.

Также кандидатом считается Умар Садик из «Альмерии». 25-летний нигериец в прошлом сезоне разорвал Сегунду – 18 голов и 12 ассистов. В этом сезоне Садик тоже отличился. Сам форвард хочет уйти в более сильную команду, «Альмерия» вроде не против его продать. Правда, речь тоже идёт о компенсации в несколько десятков миллионов евро.

В случаях с этими двумя форвардами история выглядит довольно простой. «Реал Сосьедад» отдаст часть вырученных средств, а «Хетафе» или «Альмерия» в свою очередь возьмут кого-то попроще и подешевле в надежде, что он повторит судьбу предшественника. Однако есть более интересные сюжеты.

«Реал Сосьедад» может подписать Мариано Диаса, который в «Реале» совсем зачах. Воспитанник «сливочных» блеснул в «Лионе», вернулся в родной клуб, предпочтя его «Севилье», но осел на скамейке. Мариано в «Реале» держат сейчас больше для числа. При этом мадридцы не покупают другого нападающего. Однако если Мариано перейдёт в «Реал Сосьедад», то «сливочные» всё-таки, возможно, подпишут нового форварда. Летом главным претендентом на переезд на «Сантьяго Бернабеу» в роли дублёра Карима Бензема назывался Рауль де Томас из «Эспаньола». 27-летний нападающий мечтает вернуться в родной клуб. С другой стороны, «Реал Сосьедад» может и сам позвать де Томаса. Всё же клуб из Сан-Себастьяна и в еврокубках играет, и даже мечтает о попадании в топ-4.

Ещё один калейдоскоп «Реал Сосьедад» может запустить с «Севильей». Форвард андалузцев Юссеф Эн-Несири проигрывает конкуренцию Рафе Миру и, кажется, готов сменить команду. Марокканцу также 25 лет, а на носу чемпионат мира, к которому надо подойти в хорошей форме. «Севилья» никогда не против продать игрока, если будет хорошее предложение. Однако в этом случае понадобится замена, и тут может вновь всплыть кандидатура того же Садика или Унала. Правда, «Севилья» может предпочесть Бена Бреретона из английского «Блэкберна».

Ещё есть вариант, что «Реал Сосьедад» пока не будет покупать, а вернёт одного своего бывшего футболиста. Речь про Антуана Гризманна, который мучается в «Атлетико» и играет меньше 30 минут за матч, чтобы «матрасники» не были обязаны выкупать француза у «Барселоны». «Реал Сосьедад» может купить или самостоятельно арендовать Гризманна. Если это случится, то у «Атлетико» высвободятся деньги, которые могут быть потрачены на усиление состава.

В общем, ближайшие дни на испанском трансферном рынке будет жарко. 70 миллионов от «Ньюкасла» могут запустить довольно интересные процессы.

Роман Андреев