«Вулверхэмптон» предложил 15 млн за недавнюю трансферную цель «Баварии» и «МЮ»

Английский «Вулверхэмптон» предложил 15 млн евро за нападающего «Штуттгарта» Сашу Калайджича.

На 25-летнего форварда ранее претендовали «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и другие статусные клубы, а теперь с конкретным предложением к «Штуттгарту» обратился «Вулверхэмптон». По информации Фабрицио Романо, заявка «волков» на сумму 15 млн евро была отклонена – «Штуттгарт» требует за двухметрового австрийца не менее 20-25 млн. Переговоры возобновятся в ближайшие дни.

Саша Калайджич отыграл 60 матчей за «Штуттгарт», 24 раза поразив ворота соперников и 12 раз ассистировав товарищам по команде.