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«Вулверхэмптон» предложил 15 млн за недавнюю трансферную цель «Баварии» и «МЮ»

 
26 Августа 2022 • 01:16 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
1 2.70 X 3.25 2 2.70
28.08 16:00

Английский «Вулверхэмптон» предложил 15 млн евро за нападающего «Штуттгарта» Сашу Калайджича.

На 25-летнего форварда ранее претендовали «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и другие статусные клубы, а теперь с конкретным предложением к «Штуттгарту» обратился «Вулверхэмптон». По информации Фабрицио Романо, заявка «волков» на сумму 15 млн евро была отклонена – «Штуттгарт» требует за двухметрового австрийца не менее 20-25 млн. Переговоры возобновятся в ближайшие дни.

Саша Калайджич отыграл 60 матчей за «Штуттгарт», 24 раза поразив ворота соперников и 12 раз ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Саша Калайджич
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