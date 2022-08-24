Лаже: «Я слышал об интересе «Арсенала» к Нету, но мы не получали предложений»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к вингеру «волков» Педру Нету. Напомним, что игрока лично хочет видеть в своём составе наставник «канониров» Микель Артета.

«Да, я слышал об интересе «Арсенала» к Нету, но мы не получали пока никаких предложений. Проявлять интерес – это нормально, но мне никто ничего не говорил о конкретных предложениях, поэтому я ничего не могу подтвердить», – сказал Лаже на пресс-конференции.

Напомним, что «Вулверхэмптон» оценивает Нету в сумму около 60 миллионов евро. «Арсенал» сперва хочет расстаться с Николя Пепе, прежде чем делать «волкам» своё предложение.