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Лаже: «Я слышал об интересе «Арсенала» к Нету, но мы не получали предложений»

 
24 Августа 2022 • 12:38 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
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27.08 19:30

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к вингеру «волков» Педру Нету. Напомним, что игрока лично хочет видеть в своём составе наставник «канониров» Микель Артета.

«Да, я слышал об интересе «Арсенала» к Нету, но мы не получали пока никаких предложений. Проявлять интерес – это нормально, но мне никто ничего не говорил о конкретных предложениях, поэтому я ничего не могу подтвердить», – сказал Лаже на пресс-конференции.

Напомним, что «Вулверхэмптон» оценивает Нету в сумму около 60 миллионов евро. «Арсенал» сперва хочет расстаться с Николя Пепе, прежде чем делать «волкам» своё предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон Педру Нету Бруну Лаже Трансферы футбола - лето 2022
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