«Лидс» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по Харрисону

«Лидс» на днях отклонил второе предложение «Ньюкасла» по трансферу своего флангового полузащитника Джека Харрисона. Об этом в социальных сетях вещает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации от источника, «павлины» отказались продавать бывшего футболиста «Манчестер Сити» за сумму в районе 30 миллионов евро. Клуб твёрдо намерен сохранить полузащитника на следующий сезон.

Вчера Харрисон забил свой первый гол в новом сезоне Английской премьер-лиги в ворота лондонского «Челси». На счету футболиста в нынешней кампании уже три результативные передачи. Джек перебрался в «Лидс» на постоянной основе лишь прошлым летом, ранее игрок выступал за «павлинов» несколько лет на правах аренды.