Игрок «Вулверхэмптона» – главная трансферная цель «Арсенала» до закрытия окна

Главной целью лондонского «Арсенала» до закрытия трансферного окна является вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

По сведениям источника, в приглашении португальца заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Агент футболиста Жорже Мендеш в данный момент активно пытается продвинуть трансфер, но пока «Вулверхэмптон» настаивает, что игрок не продаётся.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Нету провёл 13 матчей. В этих играх 22-летний полузащитник отметился голом и ассистом. В нынешней кампании португалец все три поединка начинал в стартовом составе.