«Вулверхэмптон» едва не нанёс первое поражение «Ньюкаслу»

В четвёртом туре Премьер-лиги Англии «Вулверхэмптон» играл против «Ньюкасла». Гол Рубена Невеша в конце первого тайма позволил «волкам» отдать мяч сопернику и спокойно отбиваться. А в конце игры в контратаке Педру Нету прорвался по левому краю и выкатил мяч под удар Раулю Хименесу. Правда, этот гол отменили. А вот результативный удар Аллана Сен-Максимена на 90-й минуте был забит по всем правилам - 1:1.
«Вулверхэмптон» набрал два очка, у соперника - на четыре больше.
Протокол игры
|(1:0) Невеш Рубен 38'
|90' Сен-Максимен Аллан (1:1)
Са Жозе • Семеду Нелсон • 28'Коллинз Натан • Килман Макс • Хонни Кастро • Невеш Рубен • Моутинью Жоау 90' ( Дендонкер Леандер ( 90') • Луис Матеус II • Гуэдеш Гонсалу 83' ( Поденсе Даниэл ( 83') • Хименес Рауль • Нету Педру 58' 83' ( Хи-Чан Хван ( 83')
Запасные: Кэмпбелл Чем • Гомеш Тоти • Шаркич Матия • Аит-Нури Раян • Траоре Адама • Москера Йерсон
Поуп Ник • Триппьер Киран • Шёр Фабиан • 46'Ботман Свен • Бёрн Дэн 65' ( Фрейзер Райан ( 65') • Уиллок Джо 84' ( Мёрфи Джейкоб ( 84') • Лонгстафф Шон • Жоэлинтон • Альмирон Мигель 84' ( Андерсон Эллиот ( 84') • Вуд Крис 65' ( Таргетт Мэтт ( 65') • Сен-Максимен Аллан
Запасные: Ритчи Мэтт • Ласcеллс Джамал • Дамметт Пол • Дарлоу Карл • Манкильо Хави
28 августа. Стадион "Молинью".
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