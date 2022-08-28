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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» едва не нанёс первое поражение «Ньюкаслу»

 
28 Августа 2022 • 18:01 Комментировать
Вулверхэмптон
1:1
Ньюкасл
окончен

В четвёртом туре Премьер-лиги Англии «Вулверхэмптон» играл против «Ньюкасла». Гол Рубена Невеша в конце первого тайма позволил «волкам» отдать мяч сопернику и спокойно отбиваться. А в конце игры в контратаке Педру Нету прорвался по левому краю и выкатил мяч под удар Раулю Хименесу. Правда, этот гол отменили. А вот результативный удар Аллана Сен-Максимена на 90-й минуте был забит по всем правилам - 1:1.

«Вулверхэмптон» набрал два очка, у соперника - на четыре больше.

Протокол игры 
Вулверхэмптон1:1Ньюкасл
(1:0) Невеш Рубен 38'  
  90' Сен-Максимен Аллан (1:1)
Са Жозе  Семеду Нелсон   28'  Коллинз Натан  Килман Макс  Хонни Кастро  Невеш Рубен  Моутинью Жоау   90' (Дендонкер Леандер (   90' Луис Матеус II  Гуэдеш Гонсалу   83' (Поденсе Даниэл (   83' Хименес Рауль  Нету Педру   58'   83' (Хи-Чан Хван (   83')
Запасные: Кэмпбелл Чем  Гомеш Тоти  Шаркич Матия  Аит-Нури Раян  Траоре Адама  Москера Йерсон
Поуп Ник  Триппьер Киран  Шёр Фабиан   46'  Ботман Свен  Бёрн Дэн   65' (Фрейзер Райан (   65' Уиллок Джо   84' (Мёрфи Джейкоб (   84' Лонгстафф Шон  Жоэлинтон  Альмирон Мигель   84' (Андерсон Эллиот (   84' Вуд Крис   65' (Таргетт Мэтт (   65' Сен-Максимен Аллан
Запасные: Ритчи Мэтт  Ласcеллс Джамал  Дамметт Пол  Дарлоу Карл  Манкильо Хави
 28 августа. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вулверхэмптон
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окончен Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
окончен Астон Вилла 0:1 Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
Идет 5 минута Ноттингем Форест 0:0 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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