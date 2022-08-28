«Вулверхэмптон» едва не нанёс первое поражение «Ньюкаслу»

В четвёртом туре Премьер-лиги Англии «Вулверхэмптон» играл против «Ньюкасла». Гол Рубена Невеша в конце первого тайма позволил «волкам» отдать мяч сопернику и спокойно отбиваться. А в конце игры в контратаке Педру Нету прорвался по левому краю и выкатил мяч под удар Раулю Хименесу. Правда, этот гол отменили. А вот результативный удар Аллана Сен-Максимена на 90-й минуте был забит по всем правилам - 1:1.

«Вулверхэмптон» набрал два очка, у соперника - на четыре больше.