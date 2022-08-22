«Вулверхэмптон» назвал цену на Нету, которого хочет купить «Арсенал»

Стало известно, за какую сумму «Вулверхэмптон» будет готов расстаться со своим вингером Педру Нету. По информации от журналиста Даниэля Каттса, «волки» отпустят португальца за 60 миллионов евро.

«Канониры», в свою очередь, пока могут предложить всего 45 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются, ведь 22-летнего футболиста очень хочет видеть в своей команде главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Также отмечается, что Нету был предложен «Манчестер Юнайтед». С момента начала прошлого сезон Нету отметился в чемпионате Англии всего одним голом и результативной передачей.