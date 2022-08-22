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«Вулверхэмптон» назвал цену на Нету, которого хочет купить «Арсенал»

 
22 Августа 2022 • 13:54 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
27.08 19:30

Стало известно, за какую сумму «Вулверхэмптон» будет готов расстаться со своим вингером Педру Нету. По информации от журналиста Даниэля Каттса, «волки» отпустят португальца за 60 миллионов евро.

«Канониры», в свою очередь, пока могут предложить всего 45 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются, ведь 22-летнего футболиста очень хочет видеть в своей команде главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Также отмечается, что Нету был предложен «Манчестер Юнайтед». С момента начала прошлого сезон Нету отметился в чемпионате Англии всего одним голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон Педру Нету Трансферы футбола - лето 2022
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АРСЕНАЛ ФУЛХЭМ
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