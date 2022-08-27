Лаже подтвердил интерес «Вулверхэмптона» к Калайджичу

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже подтвердил интерес своего клуба к нападающему «Штуттгарта» Саше Калайджичу. Напомним, что «волки» хотят завершить сделку до закрытия трансферного окна.

«Предложение по Калайджичу? Мы продолжаем действовать на трансферном рынке и искать решения. Нам нужен новый нападающий», – заявил Лаже на своей пресс-конференции.

Напомним, что Калайджич в прошлом сезоне забил 6 голов в немецкой Бундеслиге. Австриец также был интересен «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы», судя по всему, уже отказались от сделки и переключились на альтернативные варианты.