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Лаже подтвердил интерес «Вулверхэмптона» к Калайджичу

 
27 Августа 2022 • 11:37 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
1 2.70 X 3.25 2 2.65
28.08 16:00

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже подтвердил интерес своего клуба к нападающему «Штуттгарта» Саше Калайджичу. Напомним, что «волки» хотят завершить сделку до закрытия трансферного окна.

«Предложение по Калайджичу? Мы продолжаем действовать на трансферном рынке и искать решения. Нам нужен новый нападающий», – заявил Лаже на своей пресс-конференции.

Напомним, что Калайджич в прошлом сезоне забил 6 голов в немецкой Бундеслиге. Австриец также был интересен «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы», судя по всему, уже отказались от сделки и переключились на альтернативные варианты.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вулверхэмптон Трансферы футбола - лето 2022 Саша Калайджич
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