«Лестер» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Реймса» Ваута Фаса.

24-летний бельгиец заключил с «лисами» пятилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. Сумма сделки не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 10 миллионов евро.

Фас выступал за «Реймс» с января 2020 года. Всего в составе французского клуба защитник провёл 77 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

После четырёх проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Лестер» занимает последнее 20-е место в турнирной таблице. Следующим соперником команды Брендана Роджерса станет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт сегодня, 1 сентября, и начнётся она в 22:00 по московскому времени.