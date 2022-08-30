Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший президент «Ювентуса» предложил Роналду покинуть европейский футбол

 
30 Августа 2022 • 17:54 Комментировать (1)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.75 2 2.05
01.09 22:00

Экс--президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболи Джильи прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду, поразмыслив на тему его гипотетического возвращения в «Ювентус». Джильи считает, что португальский футболист, к сожалению, исчерпал себя в европейском футболе.

- Роналду - великий чемпион с особенным характером. Очевидно, что ему трудно поладить с раздевалкой. Он изолирован, живет с семьей. Ему будет трудно без Лиги чемпионов, но придется смириться. Может, для него пришло время перебраться за океан,  американский чемпионат, там смогут удовлетворять его запросы по зарплате и он еще сможет выиграть что-то новое для себя, - цитирует Джильи ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Джованни Кобольи Джильи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
30 Августа 2022 в 18:47
Гелевый : В МЛС??... Только после Месси... Месси : Только после вас, мадам... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.08  21:30 Фулхэм ... Брайтон 3.30 3.30 2.30
30.08  21:30 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.10 3.45 3.55
30.08  21:45 Саутгемптон ... Челси 5.50 4.20 1.65
30.08  22:00 Лидс ... Эвертон
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев не считает возможный переезд Захаряна в Англию предательством
18:20 · Англия. Премьер-лига
Пропустивший девять голов от «Ливерпуля» «Борнмут» установил новый антирекорд АПЛ после четырёх туров
17:54 · Англия. Премьер-лига
Бывший президент «Ювентуса» предложил Роналду покинуть европейский футбол 1
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Антони – третий самый дорогой бразилец в истории футбола
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Уткин – о словах Клоппа: «Глупости нужно говорить умеючи»
17:35 · Англия. Премьер-лига
​Клопп упрекнул руководство «Борнмута» - клубом владеет россиянин
17:16 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» покупает центрального защитника
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» признал поражение в гонке за де Йонгом
16:07 · Англия. Премьер-лига
Джеймс получил травму на тренировке, игрок может пропустить матч с «Саутгемптоном»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Холанне: «Он может стать ещё лучше»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Гилмор может выйти в составе «Челси» на матч с «Саутгемптоном»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Альварес в будущем может выйти на элитный уровень»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Чем ближе закрытие трансферного окна, тем меньше у нас шансов на приобретение полузащитника»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Паредеса у «Ювентуса» всерьёз хочет перехватить топ-клуб АПЛ
15:29 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев раскритиковал депутата Терюшкова за слова о Захаряне
Все новости
Рекомендуем