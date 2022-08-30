Бывший президент «Ювентуса» предложил Роналду покинуть европейский футбол

Экс--президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболи Джильи прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду, поразмыслив на тему его гипотетического возвращения в «Ювентус». Джильи считает, что португальский футболист, к сожалению, исчерпал себя в европейском футболе.

- Роналду - великий чемпион с особенным характером. Очевидно, что ему трудно поладить с раздевалкой. Он изолирован, живет с семьей. Ему будет трудно без Лиги чемпионов, но придется смириться. Может, для него пришло время перебраться за океан, американский чемпионат, там смогут удовлетворять его запросы по зарплате и он еще сможет выиграть что-то новое для себя, - цитирует Джильи ITASportPress.