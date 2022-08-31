Тен Хаг: «Думаю, Антони и Дубравка – последние трансферы «МЮ» в это окно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг больше не ждёт новых футболистов в своей команде. Нидерландский специалист заявил, что последними новичками команды должны стать Антони и Мартин Дубравка.

«Антони и Дубравка последние новички «МЮ» в это трансферное окно? Думаю, да. Тем не менее, если у нас появится хорошая возможность, мы обязательно ею воспользуемся», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем 5 тура АПЛ против «Лестера».

Напомним, что Антони обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 100 миллионов евро. Дубравка придёт на правах аренды из «Ньюкасла» с правом выкупа за 10 миллионов.