Антони отказывается играть за «Аякс» в надежде перейти в «МЮ»

Вингер «Аякса» Антони не хочет продолжать выступления в своём нынешнем клубе.

Бразилец – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед», однако убедить амстердамцев продать 22-летнего игрока по-прежнему не удалось. Боссы «красных дьяволов» предлагали более 90 млн евро – «Аякс» требует ещё больше. При этом сам игрок открыто просит нынешних работодателей отпустить его в Англию к Эрику тен Хагу.

Как сообщает журналист Стив Бэйтс, Антони больше не планирует выходить на поле в цветах «Аякса». Футболист отказывается от участия в ближайшем матче чемпионата Голландии против «Утрехта», чтобы убедить руководство продать его в «Манчестер Юнайтед» как можно скорее.