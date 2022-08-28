Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Антони отказывается играть за «Аякс» в надежде перейти в «МЮ»

 
28 Августа 2022 • 00:57 Комментировать
Утрехт
...
Аякс
1 6.20 X 5.10 2 1.45
Через 11 ч. 24 мин.

Вингер «Аякса» Антони не хочет продолжать выступления в своём нынешнем клубе.

Бразилец – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед», однако убедить амстердамцев продать 22-летнего игрока по-прежнему не удалось. Боссы «красных дьяволов» предлагали более 90 млн евро – «Аякс» требует ещё больше. При этом сам игрок открыто просит нынешних работодателей отпустить его в Англию к Эрику тен Хагу.

Как сообщает журналист Стив Бэйтс, Антони больше не планирует выходить на поле в цветах «Аякса». Футболист отказывается от участия в ближайшем матче чемпионата Голландии против «Утрехта», чтобы убедить руководство продать его в «Манчестер Юнайтед» как можно скорее.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УТРЕХТ АЯКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 2:1 Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
01:09 · Англия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб арендует Регилона у «Тоттенхэма»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Антони отказывается играть за «Аякс» в надежде перейти в «МЮ»
27 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Митрович: «Дали на поле всё, что могли»
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с новым вратарём
22:41 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фулхэма»: «Тяжёлое поражение» 1
22:24 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы проявили волевые качества»
22:11 · Англия. Премьер-лига
Артета – второй среди тренеров «Арсенала» по количеству побед в первых 100 матчах чемпионата
22:01 · Англия. Премьер-лига
Два английских клуба ждут решения Асенсио
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» проводит лучший за 18 лет старт сезона
21:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду недоволен подходом тен Хага 2
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» дожал «Фулхэм» и остаётся лидером
21:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Алли необходимо понять важность тренировок»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Будущее Депая может зависеть от Роналду
20:25 · Англия. Премьер-лига
Эллиот: «Хочу помочь Салаху выиграть «Золотую бутсу»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» со счётом 9:0
Все новости
Рекомендуем