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В переговорах «Челси» и «Аякса» по Зиешу возникла проблема

 
25 Августа 2022 • 01:49 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

«Челси» и «Аякс» пока не могут договориться об условиях перехода Хакима Зиеша.

Амстердамский клуб рассчитывает вернуть полузащитника до закрытия трансферного окна, рассматривая возможность аренды, однако «Челси» хочет оформить полноценную продажу игрока. При этом, как сообщают голландские источники, лондонский клуб требует слишком высокую плату за трансфер 29-летнего марокканца. «Аяксу» придётся отказаться от сделки, если «синие» не пойдут на компромисс.

Хаким Зиеш выступал за «Аякс» с 2016 по 2020 год, отметившись 49 голами и 81 результативной передачей в 165 матчах, после чего перебрался в «Челси» за 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2022
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